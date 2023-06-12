«هتحبس وتترحل فورا».. تحذيرات للحجاج والمعتمرين من هذه الأفعال

استعدت المملكة العربية السعودية لاستقبال الحجاج والمعتمرين للعام الهجري الحالي 1444 هجريا، كما رفعت المملكة شعار«حج بلا مخالف»؛ لتحذير الأشخاص الذين لا يحملون التأشيرات من أداء فريضة الحج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، في بيانها عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنّ من يضبط في أثناء تاديته لفريضة الحج دون حصوله على التأشيرة المطلوبة، فإنّه سيدفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال ويحبس لمدة 6 أشهر، إضافة إلى منعه من دخول المملكة إذا كان مخالف مقيم.

تحذير من استغلال شركات السياحة المجهولة

وفي هذا السياق، حذّر الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون في جامعة المنيا، من وقوع بعض الأشخاص ضحية لشركات السياحة المجهولة التي تهدف إلى استغلال المواطنيين واقناعهم بالحج دون الحصول على التأشيرة المطلوبة مقابل دفع مبلغ بسيط من أجل سفرهم إلى السعودية، ومن ثم يتم القبض على هولاء الأشخاص بواسطة الأجهزة الأمنية في السعودية وتكليفهم غرامة كبيرة للغاية، ويصل الأمر إلى حسبهم في النهاية.

أسباب ترحيل الحجاج

وأضاف السعداوي، في تصريحات لـ«الوطن» بأنه هناك العديد من الأفعال التي قد تتسبب في حبس الوافدين إلى السعودية وتغريمهم مبلغ مالي كبير ومنها الحديث عن كل ما قد يخل بالأمن السعودي حمل السلاح.

وأوضح «السعداوي»، أن هناك أفعال تٌعتبر طبيعية في السعودية ولا يتم ترحيل الوافد بسببها ومنها الاعتراض على الإقامة في الفندق أو الاعتراض على التزاحم في مناسك الحج أو غيره مثل هذه الأمور، مؤكدا أن السلطات المختصة في السعودية تقوم بتسجيل جميع الأمور التي تضايق الوافدين وتعمل على حلها في أسرع وقت.

شروط الحج 2023

وبشكل عام، فإن هناك أمور قد حددتها وزارة الحج والعمرة يجب على الحاج معرفتها حتى لا يتعرض لعقوبة ومنها:

- الأعمار تبدأ من سن 25 عامًا للرجال، وللسيدات من سن 45 عامًا دون محرم، وأقل من ذلك لا بد من وجود محرم.

- أن يكون الحاج محصن كل التطعيمات سواء ضد فيروس كورونا أو الحمى الشوكية.

- أن يكون الحاج حاصل على شهادة صحية تفيد بخلو الحاج من الأمراض المزمنة «السرطان حالات حرجة - الغسيل الكلوي - أمراض القلب - السمنة المفرطة».

- أن يتم استخراج صحيفة الحالة الجنائية، كما يجب أن يكون جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.