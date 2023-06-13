ضبط أسلحة ومخدرات وتليفونات بحوزة 5 ركاب في مطار القاهرة الدولي

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب أسيوي بحوزته سيف معدني كبير، وراكب أجنبي من أصل مصري حاول تهريب كمية كبيرة من التليفونات والأجهزة، كما جرى ضبط راكبين مصريين بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء، وراكب أجنبي بحوزته بذور ومستلزمات زراعة مخدر الماريجوانا، بالإضافة إلى ضبط راكبة عربية بحوزتها عملات معدنية أثرية.

الحالة الأولى جرى ضبطها خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانز، واستوقف فادي نبيل جيد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود جسم معدني داخل إحدى حقائب الراكب، كلف خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف أحمد محمد مجاهد مأمور الجمرك، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا أسفر عن ضبط سيف معدني ذو نصل حاد، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته.

ضبط 5 ركاب بحوزتهم سيف و99 مطواة ومخدرات وعملات أثرية

أما الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من اسطنبول، حيث استوقف أحمد عادل القط مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، أسفر عن وجود كمية كبيرة من التليفونات والأجهزة، وبلغت المضبوطات عددها 30 تليفون محمول و27 تليفون أرضي بخواص تكنولوجية متقدمة و75 جهاز كول سنتر و55 سماعة و121 قطعة من مستلزمات تلك الأجهزة بإجمالي 308.

والحالات الثالثة والرابعة والخامسة كانوا خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، حيث ضبط راكبان مصريان، بحوزة الأول 50 مطواة قرن غزال، والثاني بحوزته 49 مطواة قرن غزال أيضا، وراكب ثالث أجنبي بحوزته 40 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر داخل عبوات بلاستيكية و40 كيس وعبوة بلاستيكية آخرين بداخلهم مساحيق وسوائل ومواد عضوية تستخدم في زراعة المواد المخدرة.

وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 137 ضد الراكب الثاني، بينما أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محاضر الضبط الجمركي ارقام 138 و 139 و 140 لسنة 2023 للركاب الثالث والرابع والخامس، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال جميع الركاب للنيابة المختصة فيما عدا الراكب الثاني.