موعد صلاة العيد الكبير 2023 بمحافظة دمياط والاستعدادات المختلفة

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، ويرغب المواطنون في معرفة موعد صلاة العيد الكبير 2023 في دمياط، التي ستبدأ بعد شروق شمس أول يوم العيد بـ25 دقيقة، وفق بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد صلاة العيد الكبير بمحافظة دمياط

ومع اقترب عيد الأضحى تكثر الاستفسارات عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في محافظة دمياط، والتي تكون بعد شروق الشمس بـ25 دقيقة، ليكون موعد الصلاة الساعة 06:16 صباحا، وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد والتي تنطلق قبل إقامة الصلاة، ينطلق بعدها الأهالي لنحر الأضاحي والاحتفال بالعيد.

ضوابط صلاة العيد الكبير 2023 في محافظة دمياط

وتزامنا مع الاستفسارات عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في دمياط، أعلن الشيخ محمد سلامة ، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ، استعداد المساجد الكبرى وعدة ساحات لاستقبال المصلين، وحددت عدة شروط وضوابط لصلاة عيد الأضحى في المساجد المختلفة بالمختلفة بمختلف قرى ومدن المحافظة.

استعدادات المدن الساحلية لعيد الأضحى بدمياط

وأعلنت محافظة دمياط حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى، وجرى تخصيص غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى، لتلقي البلاغات والتدخل في حالات الطوارئ، مع تكثيف حملات النظافة حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات خاصة في مدينة رأس البر ودمياط الجديدة والتي تكون من أكبر المنتزهات كمدن ساحلية وسياحية، والتي تستقبل المصطافين من كل أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.