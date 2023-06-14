«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية.. كثافات متقطعة بكوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023.

كثافات مرورية متقطعة بكوبري أكتوبر

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا حتى الوصول إلى غمرة، كما أن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية.

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما ان هناك كثافات نسبية عند الوايلي وحتى كوبري الساحل بالأميرية، ويشهد الكورنيش في المظلات ووسط البلد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه للمؤسسة فإنه سيشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات.

ووفق البرنامج، فيشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، ويشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل توجد كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية ومستمرة حتى كوبري فيصل.