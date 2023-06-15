جراحة قلب نادرة في المنصورة تصنف الرابعة عالميا

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «جراحة قلب نادرة في المنصورة وعلى يد جراحين مصريين تصنف الرابعة من نوعها على مستوى العالم».

المركز الوحيد في الشرق الأوسط

وقال الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، إن هذا المركز هو الوحيد في الشرق الأوسط المعتمد عالميا للتدريب على تفصيل صمامات من أغشية القلب نفسه، بحيث لا يتم تركيب صمامات صناعية.

من جانبه أوضح الدكتور حسام الوكيل، مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، أن المريض كبير في السن، وأجرى جراحة سابقة في القلب بتغيير جزء من شريان الأورطة الصاعد، موضحًا أن المريض أصيب بتمدد كاذب في مكان الجراحة، والتحدي الكبير الذي كان موجوداً أن التدخل الجراحي بالنسبة له به احتمالية الوفاة به مرتفعة للغاية.

وأشار الدكتور محمد عادل، أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنصورة، إلى أن واجبهم كفريق تخدير متابعة حدوث المضاعفات قدر الإمكان، وهذا كان متاحاً لهم بوجود استخدام الموجات الصوتية.

أجريت هذه العملية 3 مرات فقط عالميا

ولفت الدكتور تامر خفاجي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، إلى أن هذه الحالة جرى عرضها في جراحة القلب والصدر، وأنها تحمل خطورة عالية في إجراء عملية جراحية للمرة الثانية، ومن ثم جرى البحث عن حل آخر لهذه المشكلة دون اللجوء للجراحة، فتم تحديد موقع التمدد، ووجدوا أن هذه العملية أجريت 3 مرات فقط عالميا.