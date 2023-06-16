ضعف وقطع المياه في محافظتين بالقاهرة الكبري والقناة.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه بمحافظة الجيزة وضعفها بالقصاصين لتغيير الخطوط وغسل الشبكات، فيما طالبت الشركة أهالي البحر الأحمر بسرعة تقديم الطلبات للربط على شبكات المياه والصرف الجديدة.

سبب قطع المياه في الجيزة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه بسبب أعمال مشروع تطوير محور 26 يوليو وتغيير مسار خط مياه قطر 500 مم، والمتعارض مع قواعد المحور، ما يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال بشارع أحمد عرابي- البراجيل.

سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة

وأشارت الشركة في بيان إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي منطقة البراجيل، اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم وحتى السادسة صباح الغد، لافتا إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، ويمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125.

تطهير الخزانات الأرضية لمجمع محطات القصاصين

وفي الإسماعيلية، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة أنه نظرا لأعمال تطهير الخزانات الأرضية لمجمع محطات القصاصين، يتأثر ضخ المياه بالمدينة خلال الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة من مساء الأحد المقبل 18 من شهر يونيو الجاري 2023.

التحويل على شبكة المياه الجديدة بالشركة

وفي سياق آخر، طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر السكان بالتقديم لطلب معاينة للتحويل على الشبكة الجديدة بمقر خدمة العملاء محذرة من غلق الخط القديم خلال مدة أقصاها أسبوعين من اليوم.

إنهاء اجراءات التعاقد لتوصيل الصرف الصحي

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر سكان المناطق الآتية بسرعة التوجه لمقر الشركة لإنهاء إجراءات التعاقد على توصيل الصرف الصحي:

** منطقة دير مارمينا بدء من مديرية التربية والتعليم حتى شارع النجدة ودير مارمينا.

** منطقة الميناء من ميدان السقالة وحتى مسجد الوهاب وخلف القسم القديم.

** منطقة غرب الحجاز من شارع الشيخ شحات وحتى مقر شركة المقاولين العرب.

طرق تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أنها تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 01002899956 وتتلقى استفسارات مواعيد ضخ المياه على رقم واتس اب 01001849993.