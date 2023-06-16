لماذا بدأ القرآن الكريم بكلمة «اقرأ»؟.. داعية يوضح عبر قناة الناس

كشف الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، عن سبب بدء القرآن الكريم بكلمة «اقرأ»، قائلا: «إذا كان ذلك تعبداً فلا بحث؛ أي إذا كانت المسألة ليس بها علة تسمى تعبداً أي لا حكمة لها نعرفها، ومن ثم لا نبحث عنها لأننا لا نعرفها، وإن كان سبب نزول هذه الآيات حكمة فلنحاول أن نبحث في هذه الحكمة لعلنا نفهم أعمق من حكم القرآن».

النبي هو المخاطب بالربوبية

وأضاف «جبر»، خلال برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، أن كل دلالات الربوبية من الرعايا والعناية والخلق والإنجاب والإحسان للخلق، كل ذلك يدخل في الربوبية، ومن ثم عندما قال سيدنا جبريل لسيدنا النبي «اقرأ باسم ربك» كأن النبي هو المخاطب بالربوبية لأنه هو مظهرها كونه رحمة للعالمين.

وتابع: «كلمة اقرأ هي أمر معناه الأمر بالقراءة والنهي عن عدم القراءة وعدم التدبر، فكلمة اقرأ بها أمراً ونهياً، أمر بمضمون القراءة وما يترتب عليها من علم، ونهى عن مضمون خلافها وهي ترك القراءة وترك العلم».

الربوبية فاعلة في باطن الأسباب

وواصل: «حكمة الربوبية أن الله سبحانه وتعالى مدد الربوبي يجعله بوسائط وأسبابه حتى يحجب الكافر بالأسباب فلا يرى فعل الربوبية ويظن أن الأسباب فاعلة، والمؤمن الذي يؤمن بالغيب يرى أن الربوبية فاعلة في باطن الأسباب».