مدير حدائق غرب المنصورة: رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

تستعد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتطوير وصيانة الحدائق والمتنزهات، إذ أنها تعد قبلة المواطنين في كل موسم، ورفعت المدينة درجة الاستعداد القصوى في كافة المتنزهات لاستقبال الزوار، وقضاء وقت ممتع داخل الحدائق والتقاط الصور التذكارية بداخلها ومشاهدة العروض الترفيهية.

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى بالحدائق

قال «أحمد حافظ»، مدير الحدائق بحي غرب المنصورة، في تصريحات لـ«الوطن»: رفعنا حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بسبب الزحام الشديد الذي تشهده الحدائق والمتنزهات خلال فترة العيد، بالإضافة إلى أننا نقوم كل فترة بعمل صيانة للحدائق وقص الأشجار وتهذيبها، وتصليح الألعاب الموجودة داخل الحدائق وصيانتها حفاظا على أرواح المواطنين.

أماكن الحدائق والمتنزهات بالمنصورة في عيد الأضحى المبارك

وأضاف مدير الحدائق: يوجد لدينا 5 حدائق بالمنصورة، حديقة «شجرة الدر» هي أكبر حديقة بالمدينة من حيث المساحة وهي المقصد الأساسي للزوار حيث تبلغ ما يقرب من 9 أفدنة، وتقع في منتصف المدينة، ويليها حديقة «البانوراما» تبلغ مساحتها 3500 متر وتقع بجانب نادي جزيرة الورد الرياضي، وحديقة «الزراعيين» مساحتها في حدود 2500 متر وتقع في شارع الجيش أمام ستاد المنصورة الرياضي، وحديقة «عروس النيل» تقريبا 3700 متر وتقع أمام بنك مصر، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء التي تم تطويرها وتحسينها بشكل حضاري ولائق وتقع بالقرب من مجمع المحاكم.

وتابع مدير الحدائق لـ «الوطن»: تشتهر الحديقة بوجود الرحلات النيلية ونقوم بصيانتها باستمرار ووجود شرطة المسطحات والإنقاذ النهري لوجود إقبال كبير عليها، في حال حدوث أي مشكلة أو حالات غرق، وتم التنسيق مع مديرية الأمن وشرطة النجدة تحسبا لأي طارئ، بالإضافة إلى وجود سيارات الإسعاف داخل الحديقة خلال فترة العيد.

شجرة الدر قبلة المواطنين في التنزه خلال فترة العيد

تستقبل حديقة «شجرة الدر»، في عيد الأضحى، ما يقرب من 8 آلاف مواطن وبعد ذلك يزيد الإقبال وصولا إلى 20 ألف مواطن، ويكون إجمالي عدد المواطنين الذي نستقبلهم في الحدائق بمدينة المنصورة خلال 4 أيام عيد الأضحى المبارك غالبا يتراوح مابين 70 ألفا وحتى 90 ألف مواطن.