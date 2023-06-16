عالم مصري يتوصل لأول مبيد حيوي للقضاء على الهالوك.. ينقذ محصول الفول

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «الهالوك إلى هلاك بفضل عالم مصري يتوصل لأول مبيد حيوي في العالم يقضي عليه».

سبب تسميته بـ«هالوك»

وقال الدكتور ياسر شبانة، أستاذ متفرغ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة المنصورة، إن الهالوك هو نبات زهري متطفل تطفل كامل على جذور العائل الخاص به، وسمي هالوك لأنه يهلك المحصول، كما أن شمروخ الهالوك الواحد ينتج من ربع إلى نصف مليون بذرة هالوك.

وأضاف «شبانة» أنه عندما تسقط بذرة الهالوك في الأرض تظل 20 عاما قابلة للإنبات، ومن أجل ذلك أصبحت مصر، والتي تعد أول دولة في العالم استيراد الفول، حيث تستورد أكثر من 70% من استهلاكها من الفول كل عام، ومن ثم أصبح من الصعب زراعته في مصر.

مبيد حيوي للقضاء على الهالوك

وأشار إلى أن مشكلة هالوك الفول في مصر هي السائدة، وسجل طلب عليها في الدكتوراه ثم حصل على نتائج جيدة للغاية حتى جرى تطوير مبيد حيوي في صورة حبيبات توضع واحد جراماً منها مع حبة الفول عند الزراعة وعند تروية الفول، تمتص الحبيبات المياه، ومن ثم ينشط الفطر ويبدأ يهاجم جذور الهالوك حول بذرة الفول ومن ثم يعفنها ويحللها ولا تستطيع الإنبات فتحفظ الأرض من الهالوك حتى السنوات المقبلة.