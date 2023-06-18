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سيدة الشاشة «التليفزيونية» (ملف خاص)

كتب:

 سعيد حجازى
09:18 م | الأحد 18 يونيو 2023
فايزة واصف

فايزة واصف

قامة إعلامية كبرى وقيمة مهنية راسخة، كانت تمثلها الإعلامية القديرة فايزة واصف، التى رحلت عن دنيانا فى 11 يونيو 2023، لتترك فراغاً كبيراً من الصعب أن يشغله أحد بعدها.

صاحبة مسيرة إعلامية كبرى عمرها يزيد على 35 عاماً، ظلت خلالها رقماً صعباً على خارطة الإعلام المصرى، الجاد الهادف والرصين، الذى يرتبط بالجمهور وينقل نبضه إلى الشاشة ويسعى لحل مشكلاته بأسلوب فنى وإعلامى ومهنى راقٍ.

ليس هذا هو الملمح الوحيد فى مسيرتها، بل كانت ابنة الأجيال الأولى من عمالقة «ماسبيرو» تتعامل مع عملها الإعلامى على أنه مشروع حياتها، فأعطته من روحها وجهدها وإخلاصها لتكتب له مقومات البقاء لسنين طويلة، فقد درست علم النفس والاجتماع وبعده الفنون المسرحية لتمزج بين دراستها وعملها الإعلامى فى سبيكة مهنية قيمة جداً، أعانتها على تقديم محتوى اجتماعى هادف بمحتوى بصرى وتليفزيونى مشوق وجاذب لكل شرائح المجتمع، يلتف حوله أفراد الأسرة ليشاهدوا بأنفسهم مشكلات مجتمعهم على الشاشة «صوت وصورة» ليس من أجل عرضها فقط، ولكن من أجل الاستفادة بحلول قابلة للتنفيذ تحمى المشاهد وتحصنه من المشكلات الأسرية والمجتمعية.

موجة كبيرة من الحزن أثارها رحيل الإعلامية القديرة فايزة واصف، فى الوسط الإعلامى وعلى صفحات السوشيال ميديا وفى البرامج التليفزيونية، حيث نعى عدد كبير من الكُتَّاب والصحفيين والإعلاميين والنقاد ومقدمى البرامج الإعلامية الراحلة، وتحدثوا عن مسيرتها الإعلامية الطويلة لأكثر من 3 عقود.. بعضهم اعتبرها «جزءاً أصيلاً من ثقافة أجيال مصرية» و«إعلامية كبيرة وراقية ومحبة بشكل كبير جداً لشغلها بجنون وشغف»، و«سيدة عظيمة يكمن سر عظمتها فى دأبها ورقى شخصيتها ومحبتها لكل من تعامل معها».

 

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بقلم  سعيد حجازى