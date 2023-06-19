طبيب الغلابة بدمياط.. الكشف بـ20 جنيها أو دعوة خالصة من القلب

طبيب رحيم عيادته مفتوحة للجميع بالمجان، ذاع صيته بين أهالي دمياط، وعُرف بـ«دكتور الغلابة» لأنه يشعر بالمحتاج فيساعدهم، وقد يصل الأمر إلى توفير العلاج اللازم لغير القادرين، ورغم كبر سنه وانحناء ظهره، إلا أنه لديه الإصرار على العمل ومساعدة المرضى لوجه الله، إنه الدكتور أحمد أبو عيطة.

يخدم الفقير.. ويقدم الخير

وانتقلت عدسة «الوطن» إلى مقر عيادة طبيب الغلابة بدمياط، لنجد الصغير والكبير يعرفونه ويدعون له بالبركة وطول العمر، فيقول حسام إبراهيم أحد أصحاب المحلات بالمنطقة إن الطبيب منذ سنوات طويلة، و بعد رجوعه إلى أرض الوطن بعد قضاء سنوات عمله في دولة السعودية، وهو في خدمة المرضى، ورغم كبر سنه، وانحناء ظهره، لم يترك كبيرًا أو صغيرًا أو أسرة محتاجة إلا وساعدهم، وترك أثرا طيبًا بأعماله الخيرية، وأصحاب الأمراض المزمنة يأتون لصرف العلاج بالمجان كل أسبوع، كما يتم صرف إعانات للأسر الأكثر احتياجًا.

قيمة الكشف عند طبيب الغلابة

وأضاف «إبراهيم» أن قيمة الكشف العادي 20 جنيهًا فقط لا غير، ومن ليس معه هذا المبلغ الزهيد لن يدفع شيئًا وإنما يكشف ويصرف روشتة علاجه بالمجان مقابل دعوة خالصة لوجهه الله من قلبه.

دعوات المرضى سر سعادتي

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوعيطة: «سر سعادتي عندما أكون سببًا في علاج مريض أو عندما أساعد محتاج وأسمع منه دعوة لا تقدر بأموال، ولكن تكون سبب في البركة في المال والصحة والحياة بأكملها».

وأضاف طبيب الغلابة: «أتمنى من الجميع في كل المجالات الشعور بالآخرين والعطاء في مجال عملهم في ظل الظروف الاقتصادية، فعندما نشعر ببعضنا البعض ونرحم بعضنا البعض سنعيش في سلام ونعبر من كل الأزمات أيا كانت».

واختتم حديثه قائلًا: «لابد لكل إنسان أن يكون لديه جزء من عمله لوجه الله، وطالما أتنفس وقادر على العمل سأظل أخدم المريض والمحتاج وهذا سر البركة في الصحة والحياة بأكملها».