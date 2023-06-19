وزير الاتصالات يشارك في حفل الإعلان عن التعاون بين «اتصال» وGIZ الألمانية

تحت شعار «التدريب من أجل التوظيف»، وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظمت جمعية «اتصال»، حفل إطلاق مبادرة التدريب الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة، بالتعاون بين شركات التكنولوجيا العاملة في مصر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتستهدف المبادرة تمويل وتدريب 300 من ذوي الهمم بهدف إيجاد فرص عمل لائقة بهم في شتى محافظات الجمهورية.

أهمية بناء مستقبل رقمي

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات تعمل من أجل بناء مستقبل رقمي أفضل لأبنائنا من متحدي الإعاقة من خلال تعظيم أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم ودمجهم وتمكينهم بشكل فعال، مشيرا إلى أنها تدعم كافة المبادرات والأفكار الخلاقة والهادفة في مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة لدعم الاشخاص متحدي الإعاقة.

وأشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرة التدريب الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى إنشاء الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019 لدعم تلك الشريحة باستخدام التكنولوجيا والأدوات المساعدة ويوجد مقر لهذه الأكاديمية بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة ليكون مركز للتميز في مجال التكنولوجيا المساعدة لدعم البحث والتطوير وتدريب متحدى الإعاقة وتأهيلهم تكنولوجيا وتأهيلهم لسوق العمل والعمل على توفير فرص عمل متميزة في بيئة دامجة تتيح لهم العمل باستقلالية وكفاءة، كما ستعمل الأكاديمية على توفير الاتاحة التكنولوجية للخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة.

وتعقيبا على هذا التعاون، أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال أن ذوي الهمم يعتبرون جزء مهم من نسيج هذا الوطن لذلك كان لزاما علينا العمل سويا مع شركاء الأعمال مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث الفرص التدريبية لهم كخطوة أولى لتوظيفهم في شركات الاتصالات والتكنولوجيا أو اي شركات أخرى، مشيرا أن هذا التعاون يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بصفة عامة وجمعية اتصال بأصحاب الهمم.

وتابع أنه شارك في لقاء اليوم أكثر من 100 شركة من أعضاء اتصال تم استطلاع آراءهم حول احتياجاتهم وتطلعاتهم في فرص العمل الجديدة التي يمكن أن يتم توفيرها لأصحاب الهمم، مؤكدا أن هناك آليات لقبول المتدربين أبرزها السن بحيث يتراوح بين 21 – 40 عام حيث يتم تدريب 300 شخص على مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات الأخرى التي يتطلبها سوق العمل وبعد انتهاء الفترة التدريبية التي ستتم داخل محافظات مصر سواء في الصعيد أو في الوجه البحري سيتم تنظيم ملتقى توظيفي لهؤلاء المتدربين لاستيعابهم في فرص عمل جديدة .

وأوضح مجاهد، أن هذا البرنامج يعد شرارة البدء وسيتم العمل على مضاعفة أعداد المتدربين بهدف خلق فرص عمل لهم خارج القاهرة والعمل على سد الفجوة في التوظيف في عدد من الوظائف، مشيرًا إلى أننا نعمل على توسيع وزيادة قدرات الشركات ويتم ذلك من خلال رفع كفاءة موظفي الشركات وتريبهم على اعلى مستوى احترافي، خاصة وأن قطاع التكنولوجيا هو الأقدر على استيعاب أصحاب الهمم في العمل مع الشركات في مجالات البرمجة وغيرها من خلال التدريب الفني والتقني وتمكينهم في الوظائف الجديدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال أن المجهودات التي تبذلها اتصال بالتعاون مع GIZ ستثمر عن صول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقهم ليس فقط في التدريب ولكن في التوظيف ايضا حيث تعد هذه الخطوة مسئولية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة بهدف تمكينهم وخلق فرص عمل تتناسب مع قدراتهم.

أهمية التعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بالقاهرة GIZ

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال عن سعادته بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بالقاهرة GIZ، مؤكدا أن دمج ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من الاتجاه الدولي لضمان حصول كل المواطنين على حقوقهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة بما تعكسه رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لدمج ذوي الإعاقة.

وقال المهندس أشرف علي، مدير الريادة والإبداع بجمعية اتصال إن الجمعية اجتمعت اليوم مع الشركات الأعضاء فيها لاستطلاع آرائهم في الوظائف المستقبلية المطلوبة وبناءً عليها سيتم تحديد عناصر التدريب للبدء الفوري فيه واعداد نماذج تدريبية معتمدة.

يذكر أن شركة IT VALLEY شاركت في احتفالية انطلاق المشروع وستقوم بتقديم فرص تدريب مجانية لذوي الهمم.