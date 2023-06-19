مباحثات مصرية جزائرية لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات

استضافت القاهرة اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مصرية جزائرية موسعة، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجمهورية الجزائرية، وذلك بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تناولت المباحثات سبل دعم التعاون بين مصر والجزائر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بحضور السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير حميد شبيرة، سفير الجزائر بالقاهرة، ونور الدين هادف، وزير مستشار بسفارة الجزائر بالقاهرة.

وعقد الوزيران لقاءً ثنائياً، تم خلاله استعراض آليات تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين مصر والجزائر في المجالات ذات الصلة، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، والتي تشمل تنظيم قطاع الاتصالات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والبريد، وبناء القدرات، والابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع شراكات الأعمال.

استعراض استراتيجية مصر الرقمية

وترأس الوزيران اجتماعاً موسعاً، بحضور القيادات التنفيذية من كلا البلدين، حيث تناول الاجتماع استعراض استراتيجية «مصر الرقمية»، والمشروعات الاستراتيجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية.

كما تم طرح مناقشات موسعة حول سبل دفع التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المتعلقة بالخدمات البريدية، والبنية التحتية الرقمية، وتنظيم الاتصالات، وصناعة مراكز البيانات، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ودعم الابتكار التكنولوجي، وريادة الأعمال.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت على عمق وتميز العلاقات المصرية الجزائرية وتعدد مجالاتها، مشيراً إلى أن ملفات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية، ثرية ومتعددة.

مد كابلين جديدين للربط بين مصر والجزائر

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة القطاعات التي تشهد نمواً بين البلدين الشقيقين، وذلك من خلال فتح آفاق للتعاون في مجالات البريد، والشبكة التحتية المعلوماتية، وتبادل الرؤى حول قصص النجاح في المجهودات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جذب استثمارات في مراكز البيانات، وتحقيق التكامل بين مراكز البيانات والاتصالات الدولية بين البلدين.

وأوضح «طلعت» أنه من المخطط مد كابلين بحريين جديدين للربط بين مصر والجزائر، يدخلان الخدمة بحلول 2025، ليصل إجمالى الكابلات التى تربط بين البلدين إلى 4 كابلات بحرية، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال تشجيع الشباب على إنشاء الشركات الناشئة، مشيدا بتجربة الجزائر في هذا المجال.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ومن جانبه، أوضح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري أن مصر والجزائر تتشاركان في التاريخ، كما تتقاسمان الطموحات المستقبلية، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيراً إلى حرص الدولتين على توجيه الاهتمام نحو الشباب والاستثمار في قطاع التكنولوجيات الحديثة.

وأكد على أهمية المزج بين عراقة المؤسسات المقدمة لخدمات البريد والحداثة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، منوهاً إلى أنه يوجد تنسيق مستمر بين مصر والجزائر في مختلف المحافل الدولية، ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمة مصالح شعوب المنطقة وتأمين استخدام التكنولوجيات الحديثة.

وأثنى المهندس كريم بيبي تريك على الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات بمصر؛ معرباً عن تطلعه إلى أن تثمر هذه الزيارة عن وضع ملامح للتعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُعد من أبرز محاوره التعاون في مجال البنية التحتية للاتصالات، وتشجيع الابتكار، ودعم الشركات الناشئة؛ موجها الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة الجزائر، لاستكمال مباحثات التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة.

تعزيز التعاون مع الجمهورية الجزائرية

وأشار السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الجمهورية الجزائرية، وأيضاً لتحقيق التكامل في مجالات عديدة، مؤكداً أن زيارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري لمصر تأتي في أعقاب زيارات عالية المستوى تبادلها الجانبان المصري والجزائري، معرباً عن تطلعه لخروج الزيارة بنتائج ملموسة بما يعود بالنفع على الطرفين.

ومن جانبه، أكد السفير حميد شبيرة، سفير الجزائر بالقاهرة، على أهمية زيارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري لمصر، في ضوء العمل على تعزيز التعاون بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى نتائج الزيارة، التي تُعد أحد نتائج اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

حضر الاجتماع الموسع كل من المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة للمصرية للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد، مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

ومن الجانب الجزائري، لؤي زيدي، المدير العام لبريد الجزائر، والمهندس خالد زرات، المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، والمهندس علي زرداني، رئيس قسم النفاذ باتصالات الجزائر، والمهندس محمد الأمين برانجية، مدير تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالوزارة.

أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقام الوزير الجزائري والوفد المرافق له بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» الجيزة، للاطلاع على أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، لإتاحة التدريب التقني المتخصص، ودعم الإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال لدى الشباب، وزيارة مركز البيانات الدولي، التابع للشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية.

ويزور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري مصر لمدة يومين، على رأس وفد من القيادات التنفيذية، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فس مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.