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بيع محلات تجارية بأنشطة متنوعة وصيدلية في العاشر من رمضان

كتب:

أيمن حمزة
10:43 ص | الثلاثاء 20 يونيو 2023
الإسكان تعلن بيع محلات بمدينة العاشر من رمضان

الإسكان تعلن بيع محلات بمدينة العاشر من رمضان

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنّه جرى عقد جلسة المزاد العلني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لبيع 5 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 15 م2 حتى 44.82م2 بالسوق التجارية بالقطعة رقم 78 بالحي 11 بالمدينة، بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد.

بيع محلات تجارية

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنّ جلسة المزاد أسفرت عن بيع 4 محلات تجارية، وتنوعت الأنشطة بين «كافتيريا، وسوبر ماركت، ومنظفات، وملابس»، وكذا بيع صيدلية بمساحة 44.82 م2، لافتا إلى أنّه سيتم الإعلان عن المزاد المقبل قريبا طبقا لاحتياجات السكان وخطة جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات بالمشروعات تباعا.

واشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أنّ المزاد خضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مؤكدا أنّ ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا إقامة الأسواق التجارية في المناطق والأحياء السكنية، وأنّ المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظرا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.