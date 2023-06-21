مروة شتلة عبر قناة الناس: الأب هو البطل والسند والأمان في حياة أبنائه

قالت الإعلامية مروة شتلة، إن عيد الأب يوافق 21 يونيو من كل عام، وهو فرصة عظيمة للحديث عن دور الأب في حياتنا، وفضله في تمهيد سبل الحياة لنا.

وأضافت «شتلة» مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «مهما تحدثنا لن نستطيع أن نعبر عن دور الأب الذي يؤديه من أجل أبنائه، وأرى أن الأب هو البطل في حياة أبنائه، فهو السند والأمان، لذلك، فإن الأمان هو منزل لا يخلو من صوت أبي».

دور الأب في حياة أبنائه

وتابعت الإعلامية: «كل كلمات الشكر والتقدير والامتنان ستظل عاجزة أمام دور الأب في حياتنا، ونحن في حاجة إلى عيد أب كل يوم، وليس عيدا واحدا في السنة، كل سنة وآباؤنا بخير، وهم مصدر الأمان الوحيد في حياتنا والشيء الثابت الذي من الاستحالة أن يتغير، كل سنة ونحن بهم قادرون على مواجهة صعوبات الحياة».

وأوضحت: «رحم الله كل الآباء، ورحم والدي، الذي كنت أتمنى أن يكون موجودا معي لأن كل أب يفرح بنجاح أبنائه وكل خطوة يخطونها إلى الأمام».