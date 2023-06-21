أمطار ورياح محملة بالأتربة.. هل تتعرض البلاد لعاصفة في أول الصيف؟

شهدت البلاد انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، واستقرارًا في الأحوال الجوية، إلا أنه في الساعات الأولى من فصل الصيف شهدت البلاد طقسا حارا بدءا من المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بينما كانت شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

توقعات بسقوط أمطار خفيفة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تساقط أمطار على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة، بالإضافة إلى الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهو ما أثار قلق المواطنين بشأن حدوث عاصفة ترابية في أول أيام فصل الصيف.

وبدورها طمأنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، في بيان صادر لها بشأن حالة الطقس، مؤكدة عدم حدوث عواصف، موضحة أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

أما نشاط الرياح يكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، لافتة إلى أنها لا ترقى إلى حد العاصفة.

درجات الحرارة

وتأتي درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 33 - 22

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 22

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 32 - 21

- طنطا 32 - 21

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 29 - 22

- الإسماعيلية 34 - 22

- السويس 33 - 21

- العريش 30 - 21

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- نخل 34 - 17

- كاترين 31 - 14

- الطور 32 - 24

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29 - 18

- سيوة 35 - 20

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 35 - 25

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 33 - 27

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 33 - 22

- بني سويف 33 - 22

- المنيا 34 - 23

- أسيوط 34 - 22

- سوهاج 35 - 24

- قنا 40 - 28

- الأقصر 38 - 26

- أسوان 39 - 26

- الوادي الجديد 37 - 26

- أبو سمبل 39 - 27