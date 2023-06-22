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الجمعية العالمية للجهاز الهضمي: مصر من أفضل الدول علميا

كتب:

محمد عزالدين
09:14 م | الخميس 22 يونيو 2023
الدكتور محمد عبدالوهاب

الدكتور محمد عبدالوهاب

كشف الدكتور محمد عبدالوهاب، رائد زراعة الكبد ورئيس الجمعية العالمية للجهاز الهضمي، عن كيفية تجاوزه للحظات الضعف التي قد يمر بها وتأثير ذلك على تربية الأبناء.

العلم والمرض للجميع

وقال «عبدالوهاب»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن أبناءه تربوا على الأخلاق وحب الوطن والتعامل مع الآخرين بأخلاق، كما أنه تعلم من الآخرين في الخارج، هي أن العلم والمرض للجميع للغني والفقير.

وتابع: «أعضاء الجمعية العالمية للجهاز الهضمي اعترفوا بأن المصريين علميًا ونقاشًا وتحقيقًا يعتبروا من أحسن الدول في العالم، وهذا باعترافهم، وعندما اختاروني رئيسا للجمعية شعرت بهم كبير، بسبب إنك هتستضيف 100 محاضر ومش أقل من 1500 من أجل حضور مؤتمر الجمعية العالمية».

استضافة 100 محاضر في مصر من 50 دولة

وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيكون علمياً سياحياً لمصر، خاصة أن الحاضرين سيكونون من 50 دولة، فعندما يحصل على جولة سياحية في مصر سيعود دولته سفيرا لمصر.

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بقلم محمد عزالدين