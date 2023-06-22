مصر تتيح الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية للأجانب

أعلنت شركة مصر للطيران، إمكانية الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية للدخول إلى جمهورية مصر العربية، مدتها تبدأ من 8 ساعات إلى 96 ساعة.

مصر للطيران تتيح الحصول علي تأشيرة ترانزيت مجانية

جاء ذلك في ضوء الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتى تسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وفي إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني نحو توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لزائري مصر، وذلك بما يعود بالنفع لصالح قطاعى الطيران والسياحة وعلي الدولة المصرية.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أنه يمكن الحصول عليها عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، على أن يتوجه الراكب إلى مكتب ترانزيت مصر للطيران بمطار القاهرة لاستيفاء استمارة البيانات التى بموجبها يتم الحصول على تأشيرة الوصول مجانًا بدون تحصيل أى رسوم مقابل تلك الخدمة.