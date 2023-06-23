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غرامة 5 آلاف جنيه.. حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بدون تصريح في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
12:39 م | الجمعة 23 يونيو 2023
محافظة الجيزة

محافظة الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، كما سيتم فرض غرامة على المخالفين وقدرها 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة، مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشئون البيئة والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.

أعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الأضاحي

وأكد المحافظ على تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين ووسائل النقل الخاصة بها.

وطالبت محافظة الجيزة، المواطنين بالالتزام بالقرار، لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.