سيارات متنقلة لخدمة عملاء شركات المياه.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء من يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، في إطار خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

اماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقله بالقطاعات التابعة للشركة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أماكن تمركز السيارات من اليوم السبت الموافق 24 من شهر يونيو الجاري وحتى يوم الاثنين المقبل كالتالي:

- مكان تمركز سيارة شرق «رافع محمد نجيب امام بنك مصر- سيدي بشر »من 9 صباحا ل 8 مساء

- مكان تمركز سيارة وسط « بشاير الخير3 القباري امام مسجد الشهيد إلهامي » من 9 صباحا الى 8 مساء

- مكان تمركز سيارة غرب « مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان » من 10 صباحا الي 3.30 عصرا

- مكان تمركز سيارة « امام فرع شركة المياه بالبيطاش » من 4 عصرا ل 9 مساء

- مكان تمركز سيارة يوم الجمعه من 2 ظهرا الى 8 مساء بنفس اماكن تمركز السيارات

طرق التواصل مع المواطنين

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور ارقام تليفونات للتواصل المواطنين مع سيارات خدمة العملاء المتنقله كالتالي

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقله

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقله كالتالي:

- تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

تعريف سكان المنطقة بالخدمات

وأعلنت الشركة عن تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه، إضافة إلى فريق من إدارة التوعية، وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.