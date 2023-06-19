مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركة مياه الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بمراكز وقرى المحافظة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا.

أماكن تواجد سيارات العملاء المتنقلة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور أماكن ومواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز الآتية:

موعد تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق قطاعي الزقازيق وكفر صقر

** مكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية بهجات يومي الأحد والاثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس.

** مكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع مركز كفر صقر.

** مكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قرية (أبو الشقوق) يوم الأحد.

** مكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قرية ( تليجه) يوم الأثنين.

** مكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قرية (القضاة) يوم الثلاثاء.

** مكان تواجد سيارات مياه خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قرية (شيط الهوي) يوم الأربعاء.

** مكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قرية (سنجها) يوم الخميس.

موعد تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة

وأشارت الشركة في المنشور إلى مكان وموعد تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة في مراكز:

** مكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع مركز صان الحجر بقرية (صان الحجر البحرية) يوم الأحد.

** مكان تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع مركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من الأثنين إلى الخميس.

تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل:

- التعاقد على إدخال العدادات.

- شحن الكروت مسبوقة الدفع.

- سداد الفواتير.

-الاستعلام عن الفواتير.

- تقديم شكاوى.