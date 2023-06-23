رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مدير «أوقاف الشروق»: نسابق الزمن لنجاح مبادرة «صكوك الأضاحي»

كتب:

أيمن حمزة
08:27 م | الجمعة 23 يونيو 2023
مدير إدارة الأوقاف بمدينة الشروق نسعي لتوفير صقوك الأضاحي لكل المصريين

مدير إدارة الأوقاف بمدينة الشروق نسعي لتوفير صقوك الأضاحي لكل المصريين

أشاد الشيخ أسامة جبريل مدير إدارة الأوقاف بمدينة الشروق وبدر، شرق القاهرة، بمبادرة صكوك الأضاحي التي أطلقتها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، ودعم المواطنين بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال «جبريل»، خلال الأمسية الدينية التي أقيمت أمس بمسجد دار مصر مدينة الشروق، بحضور الدكتور محمد عبد المعطي، وحسام ماهر إمام وخطيب المسجد، وأسامة السيسي رئيس مجلس إدارة المسجد: أسأل الله العلي القدير، أن يوفقنا جميعا، أنا وزملائي للإسهام في التكافل المجتمعي وتوفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية، وأن يتقبل منا جميعًا صالح الأعمال.

وأضاف: الأعياد شرعت لإدخال البهجة والفرحة والسرور، إلى نفوس الناس، خاصة ذوي القربى، وعلى المسلم المقتدر، أن يسعى للتوسعه على أهله وجيرانه، وخاصة غير المقتدرين، مشيراً إلى أن الفرحة الحقيقية لا تكتمل إلا بإسعاد الآخرين، مؤكدا أن جميع العاملين بوزارة الأوقاف يدشنون ملحمة حب حقيقية لصالح جموع المصريين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين .

العشري عمران: الكرم من الصفات الأصيلة في المصريين 

من جانبه قال الدكتور العشري عمران إمام مسجد عمر بن عبدالعزيز مدينة بدر، إن وزارة الأوقاف تسابق الزمن لتقديم خدمتها لصالح جموع الشعب المصري، مشيراً إلى أن هدى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، دعم الفقراء المحتاجين، ومشيراً إلى أن الكرم من الصفات الأصيلة في المصريين، وأن جميع العاملين في وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور مختار جمعة، يعملون على التواصل مع رواد المساجد، لتحصيل صكوك الأضاحي.

الشيخ سيد سمير: شراء صكوك الأضاحي من باب التعاون على البر والتقوى

وقال الشيخ سيد سمير المهدي إمام مسجد الكوثر، بمدينة الشروق: الأضاحي من مناسك الحج، وعلى المسلم أن يسعى دائماً لتقديم أقصى ما يمكن أن يقدمه لغيره، فخير الناس أنفعهم للناس، وشراء صكوك الأضاحي من باب التعاون على البر والتقوى، وكل مقتدر يجب أن يشارك حتى يعم الخير، بين الناس.

اقرأ المزيد:

تفاصيل وشروط مسابقة مدير إدارة لإدارات الأوقاف لعام 2023

وزير الأوقاف يكرم رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية بعد رحلة حافلة من العطاء

الرئيس السيسي يشدد على أهمية إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها

عاجل .. الأوقاف: وقف مدير إدارة شبين الكوم عن العمل وإنهاء عمله الإداري

«الأوقاف» تنفي إسناد إدارة مسجد الحسين إلى أي جهة

وزير الأوقاف الأردني: صندوق الزكاة يعمل وفق قانون بمجلس إدارة منفصل

وزير الأوقاف: إدارة الشأن العام والحديث عنه يحتاجان إلى خبرات وإدراك

محاكمة تأديبية لرئيس القطاع القانوني ومدير إدارة بـ«استثمارات الأوقاف»

الأوقاف: حل مجلس إدارة أي مسجد لا يلتزم بضوابط التبرعات

تكليف محمود خليل بتسيير أعمال إدارة شؤون البر بـ«الأوقاف»

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة إمام وخطيب مسجد بالدقهلية.. مات راكعا

وفاة إمام وخطيب مسجد في الدقهلية أثناء صلاة العشاء.. «وقع وهو بيركع»

بدء التقديم لـ 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.. اعرف التفاصيل

الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف إمام وخطيب ومدرس وعامل بـ«الأوقاف»

«أوقاف بني سويف» تستعد لعيد الأضحى بـ60 إمام مسجد وخطيب 

التنظيم والإدارة: تقييم 3 آلاف متقدم لوظيفة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.