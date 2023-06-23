مدير «أوقاف الشروق»: نسابق الزمن لنجاح مبادرة «صكوك الأضاحي»

أشاد الشيخ أسامة جبريل مدير إدارة الأوقاف بمدينة الشروق وبدر، شرق القاهرة، بمبادرة صكوك الأضاحي التي أطلقتها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، ودعم المواطنين بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال «جبريل»، خلال الأمسية الدينية التي أقيمت أمس بمسجد دار مصر مدينة الشروق، بحضور الدكتور محمد عبد المعطي، وحسام ماهر إمام وخطيب المسجد، وأسامة السيسي رئيس مجلس إدارة المسجد: أسأل الله العلي القدير، أن يوفقنا جميعا، أنا وزملائي للإسهام في التكافل المجتمعي وتوفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية، وأن يتقبل منا جميعًا صالح الأعمال.

وأضاف: الأعياد شرعت لإدخال البهجة والفرحة والسرور، إلى نفوس الناس، خاصة ذوي القربى، وعلى المسلم المقتدر، أن يسعى للتوسعه على أهله وجيرانه، وخاصة غير المقتدرين، مشيراً إلى أن الفرحة الحقيقية لا تكتمل إلا بإسعاد الآخرين، مؤكدا أن جميع العاملين بوزارة الأوقاف يدشنون ملحمة حب حقيقية لصالح جموع المصريين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين .

العشري عمران: الكرم من الصفات الأصيلة في المصريين

من جانبه قال الدكتور العشري عمران إمام مسجد عمر بن عبدالعزيز مدينة بدر، إن وزارة الأوقاف تسابق الزمن لتقديم خدمتها لصالح جموع الشعب المصري، مشيراً إلى أن هدى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، دعم الفقراء المحتاجين، ومشيراً إلى أن الكرم من الصفات الأصيلة في المصريين، وأن جميع العاملين في وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور مختار جمعة، يعملون على التواصل مع رواد المساجد، لتحصيل صكوك الأضاحي.

الشيخ سيد سمير: شراء صكوك الأضاحي من باب التعاون على البر والتقوى

وقال الشيخ سيد سمير المهدي إمام مسجد الكوثر، بمدينة الشروق: الأضاحي من مناسك الحج، وعلى المسلم أن يسعى دائماً لتقديم أقصى ما يمكن أن يقدمه لغيره، فخير الناس أنفعهم للناس، وشراء صكوك الأضاحي من باب التعاون على البر والتقوى، وكل مقتدر يجب أن يشارك حتى يعم الخير، بين الناس.