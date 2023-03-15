الاتحاد الدولي للنقل الجوي يفتح باب الترشيح لجوائز التنوع والشمولية

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، عن فتح باب الترشيح لجوائز التنوع والشمولية لعام 2023، على أن تُقبل الترشيحات من جميع الأفراد أو المؤسسات العاملة عبر كامل سلسلة القيمة لقطاع الطيران، ويغلق باب الترشيح يوم 19 أبريل المقبل.

وتحتفي هذه الجوائز السنوية بالتميز في مجالات التنوع والشمول ضمن فئات ثلاث هي جائزة القدوة الملهمة، والتي تكرم النساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة في قطاع الطيران، ونجحن في إحداث تأثير إيجابي كبير في أجندة النقل الجوي من خلال مساهماتهن البارزة في تنفيذ العمل، ودعمهن المستمر لأجندة التنوع والشمولية، ويمكن لجميع النساء العاملات في مجالات قطاع الطيران الترشح لهذه الجائزة.

كما تشمل جائزة رائدات في قطاع الطيران والتي تكرم النساء العاملات في قطاع الطيران ممن تقل أعمارهن عن 40 عاماً، ونجحن في إظهار قدرات قيادية متميزة من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة لدعم التنوع والشمولية، وإحداث تأثير إيجابي في القطاع، ويمكن لجميع النساء العاملات في قطاع الطيران الترشح لهذه الجائزة.

جائزة فريق التنوع والشمولية:

وتُمنح جائزة لشركات الطيران التي تركت تأثيراً إيجابياً ملموساً على صعيدي التنوع والشمولية نتيجة للجهود التي بذلتها في هذا المجال ويمكن لجميع شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي الترشح للجائزة.

التنوع والشمولية يتصدران قائمة الأولويات في قطاع الطيران

من جانبه قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، في بيان: «يتصدر التنوع والشمولية قائمة الأولويات في قطاع الطيران، ولاسيما في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها القطاع لاستقطاب الجيل الجديد من المواهب لتعزيز فوائد التواصل العالمي».

وتساهم جوائز إياتا للتنوع والشمولية في تسريع وتيرة تطور قطاع الطيران من خلال تكريم الشخصيات القيادية التي ساهمت بإحداث تغييرات إيجابية في القطاع، وتهدف من خلال الاحتفاء بالنتائج المتميزة التي حققتها تلك القيادات إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الطيران.

من جانبه، قال سعادة أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «أطلقنا العديد من المبادرات لتعزيز التنوع والشمولية في مجموعتنا، وهي خطوة نعتقد بأنها بالغة الأهمية لترسيخ دورنا ومكانتنا الرائدتين على مستوى القطاع، حيث تتميز مجموعتنا بتمثيل واسع لكلا الجنسين وبشكل يتيح للجميع الاستفادة من فرص النمو والازدهار في القطاع».

الإعلان عن أسماء الفائزين خلال فعاليات الاجتماع العام السنوي

ويشير استبيان الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتقرير آراء المسافرين، الذي صدر في شهر نوفمبر 2022، إلى أن 64% من المسافرين يفضلون السفر في شركات طيران رائدة بمجال التنوع والمساواة بين الجنسين.

وتزداد أهمية هذا الموضوع بين فئات المسافرين الأصغر سناً، حيث أشار 84% من المسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-34 عاماً، و77% ممن تتراوح أعمارهم بين 35-44 عاماً، إلى أنهم يفضلون الشركات التي تبدي التزاماً قوياً بتحقيق التنوع والمساواة بين الجنسين، ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز إياتا للتنوع والشمولية خلال فعاليات الاجتماع العام السنوي الـ 79 للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي.