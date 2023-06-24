نصائح عند شراء مبرد مياه.. «خد بالك من ملصق كفاءة الطاقة»

مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يقبل المواطنون على شراء الأجهزة الكهربائية التي تساعدهم على التلطيف من حرارة الطقس، مثل المراوح والتكييفات والثلاجات والمبردات وغيرها من الأجهزة المنزلية، إلا أن هذا يضطرهم لاستهلاك الكهرباء بشكل أكثر.

مبرد المياه أحد الأجهزة الأكثر استخداما في الصيف

ويعد مبرد المياه من أهم الأجهزة التي يقبل المواطنون على شرائها في فصل الصيف، ومن أكثرها استخداما سواء في المنازل أو الشوارع والمصالح الحكومية، لذا يتطلب استخدامه بعناية فضلاً عن اختار أنواع منه بوجودة عالية.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» طرق اختيار مبرد مياه عند شرائه للتوفير في استهلاك الكهرباء في فضل الصيف.

ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين بمراعاة عدة إجراءات عند شراء مبرد المياه، حتي يستطيع المواطن ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير أمواله، والتي جاءت على النحو التالي:

كيفية اختيار مبرد المياه عند الشراء

- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، فعند شراء سعة أكبر من احتياجاتك ستسهلك كهرباء أكثر.

- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية، ويمكن معرفة ذلك من ملصق كفاءة الطاقة على الجهاز.

- أن يتوفر بمبرد المياه الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائين فعند شراء مبرد المياه تأكد من توافر هذه الميزة فيه.

- توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا في حالة الضرورة.

- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.