نشرة دولية.. أول قضية ضد 4 شركات صينية بأمريكا بسبب مخدر الفنتانيل

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، كان من أهمها، توجيه السلطات القضائية الأمريكية، اتهامات لـ4 شركات صينية بالاتجار في مواد كيميائية تستخدم في تصنيع مخدر «الفنتانيل»، فيما توفي أول شخص يتم تشخيصه بالتوحد في الولايات المتحدة.

ونرصد في التقري التالي، أهم الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية:

الولايات المتحدة:

وجه وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، اتهامات لـ4 شركات صينية في الولايات المتحدة بالاتجار في مواد كيميائية تستخدم في تصنيع مخدر «الفنتانيل» الخطير، مضيفا في مؤتمر صحفي، إن 8 أشخاص ما بين موظفين ومدراء يعملون في هذه الشركات يخضعون أيضا للملاحقة القضائية.

شركة صينية تهرب أكثر من 200 كيلوجرام من مكونات كيماوية

وهربت إحدى هذه الشركات متهمة للولايات المتحدة أكثر من 200 كيلوجرام من مكونات كيماوية بغرض تصنيع أكثر من 50 كيلوجراما من «الفنتانيل»، وهي كمية تكفي لقتل 25 مليون أمريكي.

وأشار جارلاند، إلى اعتقال اثنان منهم، وأكد المدعي العام الأمريكي، أن هذه القضية تعد الأولى أمام قضاء بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ورفضت الرئاسة «البيت الأبيض» التعليق على معلومات متوفرة لدى «الكونجرس» حول المشاركة المحتملة لرئيس الإدارة جو بايدن في أعمال نجله هانتر، المتهم بالتهرب الضريبي.

وأمس الأول الخميس، أعلنت لجنة مختصة بمجلس النواب الأمريكي، تلقيها معلومات حول أن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي وجه رسالة إلى رجل أعمال صيني في عام 2017، قال فيها إنه ووالده يودان أن يفهما سبب عدم تنفيذ الالتزامات، ما يدل على مشاركة جو بايدن في أعمال نجله.

الرئيس الروسي: لدينا جيلا فتيا رائعا

روسيا:

قدم الرئيس فلاديمير بوتين، التهنئة إلى مواطني بلاده بمناسبة يوم الشباب، الذي يحتفل به في آخر يوم سبت من شهر يونيو من كل عام، مشيرا في كلمة مصورة، إلى وقوف الجنود والضباط الشباب الآن بشكل جريء للدفاع عن أمن وسيادة روسيا، ويقاتلون بشجاعة في العملية الخاصة بأوكرانيا.

وأكد بوتين، إن لدى روسيا جيلا فتيا رائعا بالفعل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سوريا:

نفذ سلاح الجو الروسي غارات ليلية عنيفة «أكثر من 16 غارة جوية»، على مقار ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لمسلحي تنظيمات: «جبهة النصرة-الحزب التركستاني-الفرقة التركمانية الساحلية الأولى» في محاور ريف اللاذقية الشمالي وجسر الشغور جنوب غربي إدلب، ما أسفرت عن تدمير 12 مقرا ومستودع.

إرهابيون يذبحون 8 أشخاص شمال شرقي نيجيريا

وفي نيجيريا الواقعة غرب قارة إفريقيا، قتل إرهابيون، 8 مزارعين ذبحا وخطفوا 10 آخرين بهجوم، أمس الأول الخميس، في أدغال منطقة مافا بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، وفقا لما أعلنه مسؤولون، أمس الجمعة.

تونس:

لقى 10 أشخاص مصرعهم في حادث مروري مروع، جراء اصطدام سيارة أجرة بشاحنة ثقيلة بمفترق 74 في منطقة ليماية من معتمدية منزل شاكر بولاية صفاقس.

جنوب إفريقيا:

عثرت السلطات نحو 30 عامل منجم غير قانونيين«زاما زاماس»، موتى في قاع منجم مهجور، بعد شهر عن وقوع حادث في بلدة ويلكوم الصغيرة الواقعة على بُعد 250 كيلومتر جنوب جوهانسبرج، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.