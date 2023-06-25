«الإفتاء» توضح الطريقة الصحيحة لرمي الجمرات.. «ابدأ بالتسمية»

قد لا ينتبه البعض للطريقة الصحيحة لرمي الجمرات، فهي ليست مجرد إلقاء للسبع حصوات في مواضع رمي الجمرات الثلاثة، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية الطريقة الصحيحة والشرعية للرمي، وهو ما يوضحه التقرير التالي.

الطريقة الصحيحة لرمي الجمرات

أوضحت دار الإفتاء المصرية طريقة رمي الجمرات عبر صفحتها الرسمية، حيث أشارت إلى أنّ رمي الجمرات يبدأ بالتسمية، وتابعت: ارمِ الجمرات بقوَّة وقل: بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان وحزبه، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا. وهنا اقطع التلبية التي التزمْتَ بها منذ أن أحرَمْتَ.

ورمي الجمرات مِن واجبات الحج، وكثير مِن العلماء أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود.أما في أيام التشريق: فمن العلماء من قال إن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال يوم النفر، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق -بدءًا من منتصف الليل- وهذا ما عليه الفتوى.

توقيت رمي جمرة العقبة

ويجوز شرعًا رمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق بدءًا مِن نصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية منها، ولَمَّا كان الليل يبدأ مِن غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم.