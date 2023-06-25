أماكن صلاة عيد الأضحى في الغربية.. فرش وتجهيز 372 ساحة ومسجدا

أعلنت مديرية الأوقاف عن أماكن صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الغربية، وذلك في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وأصدرت تعليمات مشددة بعدم السماح باعتلاء المنابر من قبل خطباء غير معتمدين بالوزارة.

أماكن صلاة عيد الأضحى في الغربية.. معايير الاختيار

وقال خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، إن اختيار أماكن صلاة عيد الأضحى في الغربية، له عدة معايير، أهمها أن تكون الساحات مناسبة لأداء الصلاة، وخالية من أي معوقات أمام المصلين، لافتا إلى أن اختيار ساحات صلاة عيد الأضحى يتم بناء على ترشيحات كل إدارة أوقاف بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مجلس المدينة والجهات المعنية.

تجهيزات أماكن صلاة عيد الأضحى في الغربية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالغربية لـ«الوطن»، أن محافظة الغربية بها 372 ساحة ومكانا مخصصة لـ صلاة عيد الأضحى، تشمل جميع المساجد التي تُصلى بها صلاة الجمعة، بجانب الساحات المعروفة بإقامة صلاة العيد فيها كل عام.

وذكر، أن جميع أماكن صلاة عيد الأضحى ستكون جاهزة لاستقبال المصلين من وقت صلاة فجر يوم العيد، وأن التجهيزات من فرش ومكبرات صوت وغيرها متوفرة في كل ساحة لـ صلاة عيد الأضحى، مشيرا إلى تعيين خطيبين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، وهناك تعليمات مشددة بعدم السماح باعتلاء المنابر من قبل خطباء خارج الأوقاف.

ولفت «خضر» إلى أن عدد أماكن صلاة عيد الأضحى في الغربية 372 ساحة، منها ساحتان أو مكانان رئيسيان، واحدة بمدينة طنطا، والثانية بمدينة المحلة، إلى جانب 370 مكانا وساحة فرعية، تم توزيعها على كل مدن ومراكز وقرى المحافظة، وجميع الساحات تم فيها مراعاة وجود أماكن مخصصة للسيدات لأداء صلاة عيد الأضحى.