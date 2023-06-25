محافظ القليوبية: تشغيل أول سلالم كهربائية للمشاة في بنها خلال أيام

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمدينة بنها، تابع خلالها عددا من المشروعات الجاري إنشاؤها لدفع الأعمال وتذليل المعوقات.

وتفقد المحافظ مشروع إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، ومشروع إنشاء سلميّن كهربائيين على كوبري السكة الحديد، ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، ورصف وتطوير كوبري المصنع الحربي، وتفقد مشروع تطوير ميدان مفارق الزقازيق بمدخل بنها الجنوبي.

أعمال المرحلة الثالثة من ممشى «أهل مصر» في بنها

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يبلغ طوله 550 مترا، تبدأ من أمام مجلس مدينة بنها وتنتهي عند نادي الشرطة، وتُنفذ على مرحلتين، وجاري عمل الصبات الخرسانية وتركيب البلاط الخرساني بالأسور وعمل مدخل لمعدية الركاب ببطا.

وأكد المحافظ على دفع الأعمال للانتهاء من الممشى وفتحه أمام المواطنين خلال عيد المحافظة القومي ليكون متنفساً جديداً لهم، مُشيراً إلى أن إنشاء الممشى سيتم بشكل يُبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وسيكون بعرض 10 أمتار، ومزود باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات للحد من البطالة.

سلم كهربائي بديل للخرساني بمنطقة وابور الثلج

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستجدات أعمال إنشاء سلم كهربائي بديل للخرسانية بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتسريع منظومة العمل، وتيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام 2022/ 2023، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، أعمال التركيبات حيث تم الانتهاء من تركيب السلالم وجاري أعمال التوصيلات الكهربائية والفنيه للمصعد وسيتم تشغيله أمام المواطنين خلال أيام، بوجود شركة متخصصة للأمن والصيانة حفاظا عليه من الاستعمال العشوائي، ولضمان إتمام عملية الصيانة اللازمة بشكل دوري لضمان العمل بالكفاءة المطلوبة.