موعد صلاة عيد الأضحى بالقليوبية.. 1700 مسجد تستعد لاستقبال المصلين

ساعات تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك إذ يترقب المسلمون موعد صلاة عيد الأضحى بالقليوبية والتي خصصت لها المحافظة ومديرية الأوقاف 399 ساحة للصلاة و1700 مسجد من المساجد الكبرى لتستقبل المصلين لأداء صلاة العيد، وانطلاق احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى بالقليوبية والذي يحل وفق بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة غدًا الأربعاء أول ايام العيد وتقام عقب الانتهاء من تكبيرات العيد التي تنطلق قبل إقامة الصلاة، وينطلق بعدها المواطنون للاحتفال بالعيد والزيارات والخروج والتنزه ونحر الأضاحي.

موعد صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

وأوضحت هيئة المساحة المصرية في بيان لها أن موعد صلاة عيد الأضحى بالقليوبية يحل غدا الأربعاء في الساعة 06:21 ص وتبدأ بعد الشروق ب20 دقيقة، حيث يسبقها تكبيرات العيد ويتجمع الأهالي في الساحات والمساجد لأدائها حيث جرى تخصيص 399 ساحة و1700 مسجد لصلاة العيد.

ضوابط صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

وتزامنا مع موعد صلاة عيد الأضحى بالقليوبية أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الاستعدادا التام لإقامة صلاة العيد وشهدت الساحات والمساجد حملة تنظيف وتعقيم وتجهيز لإستقبال المصلين وتم التأكد من توافر شروط وضوابط صلاة عيد الاضحي في كافة الاماكن المصرح فيها بأداء الصلاة.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ، تمهيدًا لاستقبال المصلين في موعد صلاة عيد الأضحى بالقليوبية بالساحات والمساجد المختلفة، لأداء الصلاة حيث خصصت المحافظة 399 ساحة للصلاة موزعة كالتالي:

58 ساحة بقري مركز ومدينة بنها

32 مركز ومدينة طوخ

24 مركز ومدينة كفرشكر

49 مركز ومدينة قليوب

73 مركز ومدينة القناطر

52 بشرق وغرب شبرا

22 بمركز ومدينة الخانكة

53 مركز ومدينة شبين القناطر

14 بمدينة الخصوص

12 بمدينة قها

10 بمدينة العبور

وجرى تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة ومسجد كما تم تجهيز 1700 مسجد لاداء صلاة العيد في مختلف انحاء المحافظة، وجميع الساحات والمساجد مخصص بها أماكن لأداء السيدات والاطفال الصلاة.