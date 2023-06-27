«القابضة للمياه»: تشغيل جميع مراكز شحن العدادات مُسبقة الدفع خلال العيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن تشغيل جميع الشركات مراكز شحن عدادات المياه مسبوقة الدفع واستمرار أعمال التحصيل خلال إجازة العيد.

تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال العيد

وأعلن المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الأضحي المبارك اعتبارا من اليوم حتى الإثنين المقبل من الساعة 9 صباحا وحتى التاسعة مساءً.

تواجد موظف لشحن العدادات المسبقة الدفع في حالة نفاذ الرصيد

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه تجنبا لقطع الخدمة عن العملاء نتيجة عطل فني بالعداد أو عدم تحديث بيانات العملاء، تقرر تشغيل جميع مراكز الشحن بالشركة خلال إجازة العيد الرسمية من خلال تواجد موظف لشحن العدادات المسبقة الدفع في حالة نفاذ الرصيد بالعداد لضمان استمرار الخدمة ووجود فني واحد بمركز الشحن لحل أي عطل بالعدادات مسبقة الدفع لافتا إلى تشغيل كافة مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع واستمرار أعمال التحصيل طيلة أيام عطلة عيد الأضحى.

إمكانية الشحن من خلال خدمة فورى

وأوضح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع الفروع التابعة للشركة بالإضافة إلى إمكانية الشحن من خلال خدمة فورى بكود الخدمة 575 خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين

من جهته، أكد اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال أي شكاوى واردة من خلال رقم 125 من أي خط أرضي أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم «01013019333».