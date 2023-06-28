الرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا.. مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى بالقليوبية

شارك أعضاء فرق التطوع بمراكز شباب سنهرة، وبيجام، وفريق الجوالات بمراكز شباب منطي وقلما، وميت نما في توزيع الهدايا على الأطفال في شوارع لإدخال الفرحة والبهجة بعيد الأضحى المبارك ضمن الدور المجتمعي الذي تقدمه مراكز الشباب، تنفيذالتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب».

شهد كورنيش النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وشوارع القليوبية زحام شديد من الأهالي والأسر احتفالا بعيد الأضحى حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية والاحتفال بتوزيع البلالين والورود

وفي شبرا أطلقت جمعية شبرا الخير التابعة للتضامن الاجتماعي حملة «ارسم فرحة»، حيث شارك المتطوعين البنات والشباب في تنظيم الصلاة بشكل جيد في مسجد نور الإسلام وإدخالهم الفرحة والسعادة لقلوب الأولاد والبنات وكل أمهاتنا في بهتيم وتوزيع البلالين و الهدايا علي الأطفال والكبار

شملت الفعليات توزيع الهدايا عليهم ومشاركة الأعضاء والأسر الفرحة بمظاهر العيد، و مساعدة كبار السن في الوصول للأماكن المخصص لهم، والرسم على وجوه الأطفال بالرسمات المحببة لهم، باستخدام كافة الإمكانات والمرافق المتاحة بالمركز.

محافظ القليوبية يتفقد دور الأيتام ورعاية المسنين

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها جولة صباحية في أول أيام عيد الأضحى المُبارك للمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم.

وأوضح محافظ القليوبية أن فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لن تكتمل بدون مشاركة آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومعايدتهم في عيدنا المبارك، وأن العيد لا يكتمل إلا بإدخال السرور والفرح على قلوبهم، مُتمنين لهم عيداً سعيداً عليهم وعلى أسرهم.