«تعليم الجيزة» تكشف موعد امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل

تبدأ محافظة الجيزة في إجراء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للمراحل التعليمية المختلفة بدءا من يوم 15 من شهر يوليو المقبل.

مواعيد إجراء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للمرحلة الابتدائية

وحددت محافظة الجيزة إجراء امتحانات الصفوف الابتدائية بدءا من السبت الموافق 15 من شهر يوليو المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر وجاءت كالتالي:

** الصفوف الأول والثاني والثالث، فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو.

** الصف الرابع الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو.

** الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو.

** الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين ) «الثامن» صم يبدأ من يوم الاثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو.

مواعيد إجراء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للمرحلة الإعدادية

وحددت محافظة الجيزة إجراء امتحانات الصفوف الإعدادية بدءا من السبت الموافق 15 من شهر يوليو المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر وجاءت كالتالي:

** الصف الأول الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو.

** الصف الثاني الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو.

** الصف الثالث الإعدادي (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو.

مواعيد إجراء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للمرحلة الثانوية

وحددت محافظة الجيزة إجراء امتحانات الصفوف الثانوية بدءا من السبت الموافق 15 من شهر يوليو المقبل وحتى يوم الأحد الموافق 23 من نفس الشهر وجاءت كالتالي:

** الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو.

** الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو.

** الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو.

** الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو.

مواعيد إجراء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 التعليم الفني

وحددت محافظة الجيزة إجراء امتحانات التعليم الفني بدءا من السبت الموافق 15 من شهر يوليو المقبل وحتى يوم الأحد الموافق 23 من نفس الشهر.