افتتاح معرضي «نساء النيل» و«حركة وسكون» بمركز محمود مختار الثقافي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، افتتاح معرضين فنيين بعنوان «نساء النيل» و«حركة وسكون» بمركز محمود مختار الثقافي.

يجري افتتاح معرض «نساء النيل» للفنانة فيبي سعيد، في تمام الساعة الـ 7 من مساء الخميس المقبل، بقاعة نهضة مصر، بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 16 يوليو.

فيبي سعيد مدرس دكتور بقسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، شاركت في العيد من المعارض المحلية والدولية وحصلت على جوائز عدة من عدة جهات منها الهند تم نشر أعمالها في المجلة الأمريكية للفنون.

معرض «حركة وسكون»

يجري افتتاح معرض «حركة وسكون» للفنان فريد محمود، في تمام الساعة 7 مساء الخميس المقبل، بقاعة إيزيس، بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 16 يوليو 2023.

الفنان فريد محمود أستاذ مساعد بقسم النحت بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، شارك في العديد من المعارض الفردية والجماعية، وحصل على عدد من الجوائز منها جائزة جمعية رعاية النابغين في 2004، كما أن له مقتنيات لدى الجهات داخل وخارج مصر.