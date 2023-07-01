توريد 88 ألف طن قمح بالدقهلية منذ بدء موسم الحصاد.. 144% من المستهدف

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توريد 88.4 ألف طن تقريبا من القمح من داخل وخارج المحافظة، بنسبة 144.3% من المستهدف.

انتظام العمل في منظومة التوريد

وأشار محافظ القليوبية إلى انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2023، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

متابعة ومراقبة مستمرة

وأوضح المحافظ، في بيان له، أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة

ووجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل الصوامع، والهناجر، والشون، والتي تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مطالبا كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.

وأكد المحافظ علي ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون