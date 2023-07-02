تفاصيل تمويل شراء سيارة من بنك ناصر.. تقسيط على 7 سنوات ونصف

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إتاحة خدمة للمواطنين الذين يريدون شراء سيارة وذلك من خلال تمويلهم من خلال طرق عديدة لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية الشروط والخطوات التي وضعها البنك الخاصة بالتمويل لشراء السيارة.

الشروط التي يجب توافرها

- يبلغ الحد الأدنى للتقسيط عامين وقد يصل الحد الأقصى إلى 7 سنوات ونصف وذلك بعائد يصل إلى 11%، اذا كان هناك ضامن حكومي وفي حالة عدم وجودة يصل العائد إلى 11.7%.

- يصل الحد الأدنى الذي يقوم المواطن بدفعة باعتباره مقدم للسيارة إلى 25% فقط.

الخطوات المطلوبة

- يجب على راغبي الحصول على تمويل لشراء سيارة احضار الرقم التأميني وذلك بالنسبة للعملاء الجدد من أجل فتح حساب.

- لابد من إحضار صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- ضرورة وجود بيان مفردات الدخل سواء مرتب أو المعاش.

- تصل مدة التمويل بالنسبة لسيارات ذوي الإعاقة إلى 60 شهرًا و90 شهرًا للسيارات الملاكي.