«الكهرباء»: منظومة العداد «أبو كارت» آمنة.. ولا يمكن التلاعب في رصيد المشترك

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن منظومة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع والذي يتم شحنها عبر الكروت تحافظ على حق شركات التوزيع والمشترك في وقت واحد لأنها مصممة بشكل مؤمن ويصعب التلاعب في رصيد المشترك.

ولفت إلى أن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ساهمت في ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالي يتمكن من خفض الاستهلاك إضافة إلى سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكتروني والتي جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن المشترك يستطيع التحكم في استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي بعداد الكهرباء مسبوق الدفع، لافتًا إلى أنه لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك؛ ولكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

الكشف عن كل البيانات الخاصة بالعداد منذ تركيبه لدى المشترك وحتى وقت للكشف عليه

وأكد قيام شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى جميع المحافظات بالتنسيق مع شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بتطبيق برنامج القارئ الضوئي والذي يمكن من خلال متابعة استهلاك المشتركين من مستخدمي العدادات من خلال الكشف عن كل البيانات الخاصة بهذا النوعية من العدادات منذ تركيبه لدى المشترك وحتى وقت للكشف عليه.

ساهم في تقليل نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء

وأشار إلى أن تطبيق القارئ الضوئى ساهم في تقليل نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي إضافة إلى أنه يعتمد على الإنترنت في إرسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطة كشاف شعاع من خلال التقاط صورة للعداد، مؤكدا أنه يصعب التلاعب في تطبيق القارئ الضوئي لأنه يسجل البيانات وفقًا لوقت وتاريخ التقاط الصورة.