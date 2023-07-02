«الوطن» توثّق بالصور جرائم الإخوان ضد المصريين

الجرائم لا تسقط بالتقادم، خاصة إذا سجلتها «كاميرا» صادقة وحررها «قلم» جرىء، هكذا فعلت «الوطن» منذ اليوم الأول لصدورها فى التاسع والعشرين من أبريل 2012، سجلت ورصدت ووثّقت كل أكاذيب وجرائم الإخوان الذين كانوا على بُعد خطوة واحدة من السيطرة على كل شىء والوصول إلى سُدة الحكم.

مع حكم الجماعة، سارت البلاد بسرعة فائقة فى منزلق خطير غير مسبوق دون أن يكون لها دفة قيادة واضحة، انتظر الجميع أن تحدث معجزة.. لم تكن ثورة الثلاثين من يونيو بأقل من هذا الوصف. هى معجزة حقيقية حمت أقدم الدول عبر التاريخ وأهم الدول فى الإقليم العربى كله، ماضيه وحاضره ومستقبله، من السقوط والضياع.

حاول الإخوان، الذين زعموا كذباً أمام صناديق الانتخابات أنهم «يحملون الخير لمصر»، أن يشعلوا النار فى كل مصر، لكن البلد الأمين بكل ما أوتى من قوة وتاريخ وعراقة استطاع أن يصمد ويواجه ويحافظ على تماسك المؤسسات واستقرار المجتمع، وأن يحقق الأمن لأهله، ويمضى فى طريق البناء والتنمية بعد أن نجح فى القضاء على مخططات الهدم والفوضى.

وسط هذه الأجواء الصعبة، وقفت «الوطن» فى مقدمة الصفوف ضد الجماعة الإرهابية انطلاقاً من دورها المهنى وواجبها الوطنى، تحولت صفحات الجريدة إلى مرآة صادقة تفضح الوجه القبيح لـ«الإخوان» مع صباح كل يوم، توثق بالصورة والصوت والكلمة الجرائم التى تمارسها ميليشيات الجماعة ضد المصريين السلميين وضد مؤسسات الدولة وضد المرأة والأقباط والقضاة والقطاعات الحيوية والخدمية، مثل مواقع السياحة ومحطات الكهرباء والوقود وغيرها، بغرض لَىّ ذراع الدولة.

لم تكن «الوطن» تجهل أنها ليست بعيدة عن نار الإخوان، فدفعت الثمن عن قناعة وثبات إيماناً بموقف مهنى ووطنى، تعرّض مقرها للحرق مرتين، وتلقى أعضاء مجلس تحريرها وصحفيوها الشباب التهديدات مرة بعد أخرى، دون أن تتراجع للخلف نصف خطوة أو تهادن بالرأى نصف كلمة، واصلت دورها المُسجل عبر صفحاتها الورقية ومنصاتها الإلكترونية، حتى جاء الخلاص وانتصرت إرادة المصريين فوق إرادة الجماعة مع إعلان بيان «العزل» من القائد التاريخى لمشهد الثالث من يوليو عبدالفتاح السيسى، وبحضور ممثلى القوى الوطنية والسياسية، استجابةً لنداءات الشعب.

اليوم، فى الذكرى العاشرة لثورة المصريين وبيان 3 يوليو التاريخى، تقدم «الوطن» عدداً خاصاً جداً يوثق بالصورة -التى لا تكذب- جرائم الإخوان فى حق كل المصريين، حتى لا ينسى أحد ماذا قدمت الجماعة لمصر، وحتى لا يضلل الكاذبون أجيالاً جديدة من حقها أن تعرف الحقيقة.

فى هذا العدد الخاص.. تقدم «الوطن» الحقيقة كما هى للقارئ وللتاريخ.