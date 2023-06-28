فضل المواظبة على ذبح الأضاحي في العيد.. ترفع الفقر والبلاء

أكد عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ضرورة تثمين شعيرة ذبح الأضحية، وإعلاء قدر الحفاظ على تلك الشعيرة، كونها ترفع الفقر والابتلاء.

لا يستحب ذبح الأضاحي بالشوارع

ومن الجيد أن نقوم بهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مع الالتزام بشروطها، وفقًا لما ذكره «عثمان» في حديثه لإذاعة القرآن الكريم، ومن أبرز شروط ذبح الأضاحي مسألة الالتزام في الذبح بالمكان المخصص وهو أمر مهم في الوقت الراهن، إذ من الضروري الحفاظ على الشوارع، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوعا من التحضر ببح الأضحية في الأماكن المخصصة لها.

حضور الإنسان ذبح الأضحية وإعطاء الفقراء والمساكين من أبرز آداب ذبح الأضحية

ومن آداب ذبح الأضاحي أيضًا أن يحضر االمُضحي وقت ذبح الأضحية بنفسه، وإن لم يستطع فلا شيء عليه، كذلك أن يتذكر المضحي الفقير والمسكين والنظر إلى أن السعادة تكمن في إخراج لحوم الأضحية إلى من يستحقها، وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى حديث عائشة رضى الله عنها: أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي ﷺ: ما بقي منها؟، قالت: ما بقي منها إلا كتفها، قال: بقي كلُّها غير كتفها، موضحًا أن حديث الرسول بقوله بقي كلها إلا الكتف يقصد به أن ما يخرجه الإنسان من الأضحية هو الذي يكون له في الأخرة.