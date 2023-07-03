كيف يمكن الحصول على قرض دون إثبات الدخل أو بالبطاقة؟

يسعى كثير من المواطنين للحصول على قرض دون إثبات الدخل أو بالبطاقة فقط، خاصة أنّ هناك بعض الأشخاص لا يكون لهم راتب شهري ثابت، ويبحثون عن طرق للحصول على تمويل لاستخدامه في أغراض مهمة بالنسبة لهم.

وهناك حل للحصول على قرض دون إثبات الدخل أو بالبطاقة فقط بضمان الشهادات والأوعية الادخارية الأخرى، كالودائع وأذون الخزانة وحسابات التوفير بأنواعها.

قرض دون إثبات الدخل أو بالبطاقة فقط

ويمكن للعميل الحصول على قرض دون إثبات الدخل أو من خلال البطاقة فقط، إذ يحتاج إلى توقيع على الموافقة بحظر البنك، ويمكن للعميل الحصول على عائد من الأوعية الادخارية كالمعتاد عليه، ويجب على العميل الالتزام بتسديد الأقساط للبنك وفوائد القرض في المواعيد المحددة، وحال تأخره على الدفع أي السداد سيتم تنفيذ غرامة عليه.

القروض الشخصية

وبالنسبة للحد الأقصى للحصول على القرض يكون حسب مبلغ الأوعية الادخارية المتوفر للعميل، حيث لا يزيد عن 90% من قيمة الشهادة أو الأوعية الادخارية بشكل عام، وهذا النوع من القروض الشخصية يكون عليه الطلب بسبب عدم احتياج الشخص إلى تقديم إثبات للدخل، وأيضًا لأن نسبة الفائدة تكون أقل مقارنة بالأنواع الأخرى الاستهلاكية.