أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية تشهد استقرارا ملحوظا

سجلت أسعار الذهب، في منتصف تعاملات اليوم، استقرارا ملحوظًا في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، بعدما تراجعت الأسبوع الماضي 25 جنيها، بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل في منتصف تعاملات اليوم 2225 جنيهًا، وعيار 24 يبلغ داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2543 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

كما يسجل عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم 1907 جنيهات وعيار 22 يبلغ الآن 2331 جنيها، ويسجل جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1483 جنيهًا للشراء، وعيار 12 يبلغ 1271 جنيهًا بالنسبة للشراء.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يسجل 17800 جنيه، فيما يبلغ سعر الأونصة 79083 جنيهًا.