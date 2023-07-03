4 أماكن للهروب من حرارة الجو في أسوان.. بينها «بربر» و«هيسا»

في ظل الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة على الأنحاء في مصر كافة، يلجأ البعض إلى الأماكن القريبة من النيل للاستمتاع بالأجواء والهواء النقي، وتحتوي مدينة أسوان على أكثر من وجهة للهروب من الجو الحار، مثل الاستمتاع بركوب القوارب الشراعية والتجديف والغوص والسباحة في مياه النيل الزرقاء الصافية.

كما يمكن زيارة الجزر واستكشاف المعالم الأثرية والاستمتاع بالمطاعم والكافيهات القريبة من نهر النيل، بجانب السباحة والاسترخاء على الشواطئ الخاصة بهذه الجزر، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بالهواء النقي.

وترصد «الوطن» فيما يلي، 4 جزر نيلية لقضاء وقت ممتع بها والهروب من درجات الحرارة العالية لأبناء المحافظة أو القادمين إليها وفقًا لموقع «TripAdvisor».

جزيرة هيسا

تعتبر جزيرة هيسا غنية بالأنشطة السياحية المتنوعة، مثل ركوب القوارب الشراعية والتجديف والغوص والسباحة في مياه النيل الزرقاء الصافية، كما تعد مقصدًا للتمتع بالمشي على شاطئ النيل للهروب من حرارة الشمس، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والهدوء الذي يعم المكان، ومكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستجمام، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بالهواء النقي والطقس المشمس والتخلص من ضغوط الحياة اليومية.

جزيرة أجيليكا

تتيح الجزيرة للزوار الحصول على جولة نيلية رائعة خاصة وقت الغروب لمواجهة درجات الحرارة العالية، وكذلك الاستمتاع بمشاهدة المنحوتات الفرعونية الرائعة، كما يمكنهم الذهاب إلى كشك تراجان الذي يتميز بمظلة حجرية على ضفاف النيل ويوفر منظراً خلاباً للنهر والجزيرة.

وتعتبر جزيرة أجيليكا واحدة من أكثر الأماكن جاذبية للسائحين في أسوان، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بمزيج فريد من الجمال الطبيعي والتاريخ والثقافة المصرية القديمة.

جزيرة الفنتين

تتميز جزيرة الفنتين بالعديد من الأماكن المناسبة لفصل الصيف، حيث تحتوي على مطاعم وكافيهات قريبة للاستمتاع بالهواء وسط نهر النيل بجانب المعالم الأثرية، ويوجد بها معبد الإله خنوم الذي شُيِّد في أكثر من عصر، كما يوجد في الجزيرة بوابة تعود لعصر الملك أمنحتب الثاني، ويوجد أيضًا المبنى التذكاري لأحد حكام الفنتين القديمة.

جزيرة بربر

تُعد جزيرة وادي بربر، قبلة أبناء أسوان الأولى للهروب من حرارة الصيف، حيث تتميز بوجود شاطئ يسمح للمصريين والأجانب بممارسة السباحة، وهي مكان مثالي لعشاق سحر النيل والطبيعة الخلابة، وبقعة جميلة في جنوب أسوان تجذب الطيور النادرة في أحضان الطبيعة الساحرة، وتعد وجهة سياحية شهيرة طوال العام، فهواؤها منعش في فصل الصيف ومناخها دافئًا في الشتاء.