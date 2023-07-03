«3 يوليو».. النصر لمصر

«الوطن» توثق شهادات القوى السياسية حول اليوم الأخير للإخوان فى الحكم وإعلان خارطة المستقبل

منذ عشر سنوات تعلقت قلوب كل المصريين فى الشوارع والميادين والمنازل، من صباح 3 يوليو 2013 حتى التاسعة مساءً، بشاشات التليفزيون، فى انتظار بيان القوات المسلحة، تجمَّع الملايين فى الشوارع وفى انتظار اللحظة التاريخية لإعلان البيان الذى اتفقت عليه القوى السياسية والأزهر والكنيسة، وإطلاق خارطة الطريق التى أنقذت مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التى اتخذت الدين ستاراً لحكم الشعب بالحديد والنار، وأخونة مؤسسات الدولة، وإخضاع البلاد لمصلحة الجماعة وأطماعها.

فى الذكرى العاشرة لـ3 يوليو، «الوطن» ترصد فى الملف التالى شهادات المشاركين فى أحداث 30 يونيو، وذكرياتهم مع بيان 3 يوليو، ذلك اليوم المفصلى فى مصير البلاد وتاريخها، بعد استجابة القوات المسلحة لأصوات الملايين التى ثارت فى 30 يونيو تطالب بإسقاط حكم المرشد وجماعته الإرهابية، وظلت الحشود فى الشوارع والميادين فى انتظار الخطاب التاريخى الذى ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع آنذاك، معلناً خارطة المستقبل.