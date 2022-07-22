مد التقديم لمدارس التمريض في السويس لنهاية الشهر الجاري دون التقيد بشرط السن

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان عن مد فتح باب قبول ملفات التقدم للدفعة الجديدة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بنين وبنات التابعة لإدارة التدريب بمديرية صحة السويس.

ذلك لأبناء وبنات مدارس الإعدادية بالمحافظة 2022، وذلك وفقاً لشروط القبول الواردة من الإدارة العامـة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، في هذا الشأن والسابق الإعلان عنها عدا شرط السن.

وكيل وزارة الصحة بالسويس: تعديل شرط السن

وأوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان إنهتم تعديل شرط السن بموجب القرار الوزاري المشترك لوزيري الصحة والسكان والتربية والتعليم الفني بإلغاء البند رقم 3 من الفقرة رقم 2 والتي نصت علي أنه «ألا يقل السن وإلغاء سن الشرط نهائيا من شروط التقدم.. في بداية العام الدراسي عن خمسة عشر عاماً ويجوز النزول بالسن ثلاثة اشهر في حال احتياج المديرية وعدم واستكمال الاعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات».

وأشار الحفناوي إلى أنه طبقاً لهذا التعديل فقد تم إلغاء شرط السن نهائيا من شروط القبول، وعلى ذلك فقد تم إرجاء إعلان نتيجة الإختبارات التحريرية وكذلك تأجيل موعد لجنة كشف الهيئة لما بعد انتهاء فترة مد القبول، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد إعلان نتائج الاختبارات التحريرية وموعد إجراء كشف الهيئة والمقابلات الشخصية.

قبول الملفات المطابقة للاشتراطات

جديراً بالذكر بأنه يتم قبول الملفات المطابقة للاشتراطات المعلنة بإدارة التدريب والمدارس واستقبال الملفات فقط للطلبة الذين لم يتقدموا لعدم استيفاء شرط السن، كما يذكر أن عدد كبير من أبناء المحافظة الباسلة يقبلون على التقدم لمدرسة التمريض التابعة للشئون الصحية نظرا لتوافر فرص العمل المختلفة بالقطاع الطبي كما يفضل الكثيرين الالتحاق بالمدرسة الآن ومحافظة السويس تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهور القادمة.