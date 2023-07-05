درجات تنسيق القبول بالتعليم الفني والمزدوج 2023 بدمياط

فتح باب تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة دمياط، يبحث كثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن الدرجات الخاصة بكل مدرسة على حدة، سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الفندقية، والتي تقوم بتخريج طالب مهني بحسب التخصص الذي يلتحق به.

تنسيق القبول في مدارس التعليم الفني 2023 في محافظة دمياط

وتستعرض «الوطن» درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة دمياط، بحسب قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وهي كالآتي:

التعليم المزدوج بدمياط الجديدة الحد الأدنى للقبول 150 درجة.

تنسيق المدارس الفندقية تعليم مزدوج وخدمات 2023 بدمياط

أما عن تنسيق التعليم الفندقي في التعليم المزدوج بمدرسة راس البر الفندقية والخدمات السياحية تقبل من 150 درجة، من جميع الإدارات وفصول الخدمات للتعليم الفني التجاري بالمدرسة الفندقية بحد أدنى 200 درجة.

تنسيق التعليم التجاري 2023 بدمياط

وتقبل مدارس التعليم التجاري من حد أدنى 150 درجة للبنات و170 درجة للبنات بمدارس عزبة البرج التجارية ودمياط التجارية وكفر سعد وميت أبو غالب ومدرسة طه ندا التجارية المشتركة كان لها الحد الأدنى للقبول 150 درجة.

تنسيق التعليم الصناعي 2023 بدمياط

- تقبل مدرسة فني اللوجيستيات بدمياط الجديدة من حد أدنى 250

درجة، ومدرسة الدكتور رفعت المحجوب الصناعية من 140 درجة.

- تقبل المدارس الإلكترونية من حد أدنى 210 درجات والمدرسة الميكانيكية من حد أدنى 200 درجة والمعدنية من 170 والزخرفية من 175 درجة.

- مدرسة رأس البر البحرية فتقبل من طلاب إدارة عزبة البرج 160 درجة ومن باقي الإدارات 200 درجة كحد أدنى