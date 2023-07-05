ينتظر طلاب وأولياء أمور دبلوم صناعي، رابط نتيجة دبلوم صناعي 2023 بالاسم ورقم الجلوس في الساعات المقبلة، لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية».

رابط نتيجة دبلوم صناعي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي» اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري، يجري الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا اليوم، لاعتماد النتيجة وتهنئة أوائل الدبلومات الفنية لعام 2023.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإعلان عن رابط نتيجة دبلوم صناعي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، فور اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط، بإدخال الاسم ورقم الجلوس.

كيفية الحصول على نتيجة دبلوم صناعي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وفور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة دبلوم صناعي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، يمكن للطلاب زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للنتيجة، وإدخال الاسم ورقم الجلوس، واختيار التخصص والحصول على النتيجة في دقائق معدودة.