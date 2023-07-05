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الكليات والمعاهد المتاحة بعد الدبلوم الصناعي 2023

كتب:

منة عبده
09:47 ص | الأربعاء 05 يوليو 2023
طلاب الدبلومات الفنية.. صورة أرشيفية

طلاب الدبلومات الفنية.. صورة أرشيفية

تزامنا مع قرب موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات، ومنها دبلوم صناعي، المرتقب إعلانها اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يبحث طلاب دبلوم صناعي، عن الكليات والمعاهد المتاحة بعد دبلوم صناعي 2023، لترتيب رغباتهم واختيار الكلية الأنسب لهم، وفقا لتنسيق كل كلية. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الكليات والمعاهد المتاحة بعد دبلوم صناعي 2023، وفق ما صدر عن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الكليات والمعاهد المتاحة بعد دبلوم صناعي 2023

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من الكليات المتاحة بعد دبلوم صناعي 2023، كما يلي.

- كليات التربية.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعاهد الفنية الصحية.

- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعاهد الفنية الصحية.

ويُتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الكليات والجامعات المختلفة خلال الأيام المقبلة، ومن المعتاد إعلان تنسيق الجامعات واختبارات القدرات عقب نهاية امتحانات الثانوية العامة لجميع التخصصات «أدبي وعلمي».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.