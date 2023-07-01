9 ملايين جنيه إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس في السينما

تجاوزت إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، 7 ملايين جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 27 يونيو الماضي، ليتصدر المركز الرابع في قائمة أفلام عيد الأضحى 2023، ويحتل المراكز الأولى في القائمة فيلم بيت الروبي بإيرادات تتجاوز 40 مليون جنيه، وفيلم تاج بإيرادات تتجاوز 15 مليونًا، وفيلم البعبع بإيرادات تتجاوز 9 ملايين جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

وجاءت إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة بـ 2 مليون و335 ألفًا و25 جنيهًا، فيما حقق يوم الخميس إيرادات 2 مليون و357 ألفًا و498 جنيهًا، وجاءت إيراداته يوم الأربعاء بـ مليون و752 ألفًا و66 جنيهًا، ويوم الثلاثاء وقفة عيد الأضحى حقق إيرادات 624 ألفًا و784 جنيهًا.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

تدور قصة فيلم مستر إكس، من خلال منظمة سرية يتزعمها أحمد فهمي، هدفها تطليق الأزواج من زوجاتهم، وكل ذلك في إطار كوميدي، من خلال مجموعة من ضيوف شرف الفيلم.