2.1 مليون جنيه إيرادات فيلم مستر إكس بدور العرض في يوم واحد

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ2 مليون و173 ألفًا و138 جنيه، ليحتل بذلك المركز الرابع في قائمة أفلام عيد الأضحى 2023، إذ يسبقه في الترتيب أفلام بيت الروبي بإيرادات أمس كسرت حاجز الـ10 ملايين جنيه، وتاج بإيرادات أكثر من 5 ملايين جنيه، والبعبع بإيرادات أكثر من 3 ملايين جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي

تتجاوز حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 27 يونيو من الشهر الماضي حاجز الـ9 ملايين جنيه، إذ حقق يوم الثلاثاء الماضي في أول يوم عرض 624 ألفًا و784 جنيهًا، وجاءت إيراداته يوم الأربعاء بمليون و752 ألفًا و66 جنيهًا، وحقق يوم الخميس إيرادات 2 مليون و357 ألفًا و498 جنيهًا، وجاءت إيرادات الجمعة بـ2 مليون و335 ألفًا و25 جنيهًا.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، محمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة فيلم مستر إكس

تدور قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال منظمة يقودها أحمد فهمي، تعمل على التفريق بين الأزواج وزوجاتهم، واستغلال الـx وهو الطرف السابق في العلاقات.