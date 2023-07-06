المؤلف وسام صبري: بدء تحضيرات الجزء الثاني من فيلم «عمهم» لمحمد إمام

كشف المؤلف وسام صبري، عن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «عمهم»، الذي حقق نجاحا وقت عرضه، إذ جذب العديد من الجمهور في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

بدء تحضيرات الجزء الثاني من فيلم عمهم

ونشر وسام صبري صورة مدون بها «فيلم عمهم الجزء الثاني، طلعة جامدة»، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وعلق عليها: «قريبا part 2.. على بركة الله».

تفاصيل الجزء الأول من فيلم «عمهم»

وتدور أحداث الجزء الأول من فيلم «عمهم» في إطار من الحركة والكوميديا، يتناول العمل قصة سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطان في العديد من المتاعب.

وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد إمام، محمد سلام، هدي المفتي، أيتن عامر، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، الشحات مبروك وعبد الحكيم الصيني.