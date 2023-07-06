نائلة جبر: نعمل على تجديد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجميع يعملون من أجل تجديد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي شاركت في وضعها جميع الهيئات والوزارات.

مصر دولة لها قيمها وحضارتها

أضافت «جبر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن مصر دولة لها قيمها وحضارتها وتتعامل بشكل جيد مع الضيوف اللاجئين إليها من الدول الأفريقية والعربية.

وتابعت: «حققنا نجاحات باهرة قبل جائحة كورونا، وعندما أتت الجائحة أثرت في الأنشطة الاقتصادية ولا سيما النشاط السياحي، ثم أتت الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل أكبر على الاقتصاديات، ولن نقف عند هذا الحد ونستمر في أعمالها ونستمر في التوعية والتدريب وتشجيع التعليم الفني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لأن ذلك يخلق فرص عمل جديدة للشباب».

تغيير وجهة نظر الشباب للعمل

وأكملت: «نطلب من الشباب تغيير وجهة نظرهم للعمل، لأن العمل قيمة، ونحن لدينا وحدة للفرص البديلة للعمل، ولا يجب على الشباب أن يلقوا بأنفسهم في التهلكة».